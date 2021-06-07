Больница им. Страдиня закрыла одно из трех отделений для больных Covid-19
Foto: F64

Из-за снижения заболеваемости Covid-19 и сокращения потока пациентов, Клиническая университетская больница им. Страдиня решила закрыть одно из трех отделений для больных Covid-19, сообщает LSM.lv.

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В 80 отделении больницы с декабря работали практически исключительно резиденты под руководством молодого врача Карлиса Рацениса. На церемонии закрытия отделения одни врачи радовались, что больше не надо носить респиратор, а другие с некоторым беспокойством думали, что будет осенью.

Руководство больницы отметило, что закрытие отделения не значит, что инфекция побеждена. Там по-прежнему работает второе отделение для больных Covid-19 и интенсивная терапия.

“Это только один шажок, но надо помнить, что эта чума ещё не закончилась”, - сказала член правления больницы Илзе Крейцберга.

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