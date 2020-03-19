Больница им.Страдиня приостановит оказание амбулаторных и плановых услуг

С учетом эпидемиологической ситуации в Латвии, связанной с распространением коронавируса Covid-19, Клиническая университетская больница им.Страдиня с понедельника, 23 марта, временно прекращает оказывать амбулаторные и плановые услуги.

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Сотрудники больницы свяжутся со всеми жителями, у которых был запланирован визит, обследование или операция у специалистов больницы.

Очные консультации специалистов с обеспечением всех мер безопасности, не приостанавливаются для пациентов нескольких групп: "зеленый коридор", онкология, трансплантация и неонатология. Консультации специалистов не прекращаются для пациентов, которым в послеоперационный период необходимы инвазивные манипуляции, а также по необходимости консультации продолжатся для хронических пациентов, которым требуется непрерывная терапия.

Очные консультации не прекратятся для пациентов, которым необходимо завершить вакцинацию, а также продолжится амбулаторное наблюдение за беременными.

В больнице подчеркнули, что прекращается предоставление платных медицинских услуг.

Родные и близкие не смогут посещать пациентов в стационаре, родные или близкие смогут через работников больницы передать пациентам в стационаре только гигиенические товары первой необходимости.

Дополнительную информацию о доступности услуг здравоохранения и изменениям в порядке их предоставления жители могут получить по информационному телефону 80001234 Национальной службы здоровья.

Клиническая университетская больница им.Страдиня, ссылаясь на распоряжение министерства здравоохранения, напоминает, что с 13 марта в связи с распространением Covid-19 стационарные медучреждения в Латвии переходят на работу в режиме повышенной готовности. Одновременно это означает, что произойдет постепенное уменьшение объема предоставляемых плановых услуг.