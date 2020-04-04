Больница Огре: из-за больного с Covid-19 закрыто отделение, 27 медиков — на самоизоляции

С пятницы из-за заболевшего Covid-19 пациента закрыто отделение Огрской районной больницы, а 27 медицинских работников находятся на самоизоляции, сообщил председатель правления стационара Дайнис Шировс.

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По его словам, 28 марта в больницу был доставлен пациентов, у которого был выявлен Covid-19. Он успел заразить еще одного пациента. "Мы письменно попросили изолировать этого пациента, но ответ так и не получили. Поэтому пациента изолировали, и мы продолжаем его лечить. В пятницу Covid-19 также выявлен у одного из врачей", — пояснил Шировс.

Проводится эпидемиологическое расследование, помещения дезинфицируются, усилены к требования к личной гигиены. До понедельника прием больных не ведется.

Как сообщил журналистам программы "Личное дело" LTV7 на условиях анонимности один из пациентов Огрской больницы, ранее персонал не использовал защитные средства, пишет портал rus.lsm.lv.

Шировс признает проблему и говорит, средств защиты у персонала просто не было физически, а работать надо: "Только во вторник мы получили маски. До этого у нас не было достаточного количества защитных масок. Мы получили 760 респираторов уровня защиты P3".

"Если у больницы нет защитных средств, то они должны информировать Национальную службу здоровья или Службу неотложной медицинской помощи, и тогда будет решен вопрос, как доставить больнице эти средства", — отметила представитель Министерства здравоохранения Санита Янка.

Дайнис Шировс объясняет, что больнице не удалось своевременно закупить маски, перчатки и одноразовые халаты по приемлемым ценам. Из-за этого даже после попадания в больницу пациентов с Covid-19 персонал не был защищен/

Он считает, что стране стоит закупить экспресс-тесты, чтобы заболевших можно было диагностировать быстрее, поскольку сейчас результаты анализов появляются через один или два дня, за которые больные успевают кого-то заразить. Ранее Минздрав и Инспекция здравоохранения распространили призыв не использовать "быстрые" тесты на Covid-19, поскольку они не точные. Именно огрскую больницу глава Минздрава упрекнула в использовании экспресс-анализов "на свою голову".