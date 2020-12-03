Больница Страдиня готовится открыть уже третье Covid-отделение
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Больницы готовятся принимать еще больше пациентов с Covid-19 — и кое-где будут ограничены плановые услуги. В больнице Страдиня, вероятно, создадут третье "ковидное" отделение в оториноларингологическом или урологическом. В регионах ситуация спокойнее — там медпомощь уже ограничили, и пока мест для новых пациентов хватает, сообщает Rus.Lsm.lv.

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На прошлой неделе пациентов в стационарах стало на 32% больше, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний. Поскольку возможен еще больший прирост, правительство на этой неделе рекомендовало ограничить плановые услуги.

Этим сейчас активно занимаются в больнице Страдиня. В данный момент занято 67% Covid-коек, что близко к критической отметке, рассказала представитель медучреждения Янита Вейнберга.

"Скорее всего, это повлияет на работу в лор-отделении, урологическом отделении. Мы посмотрим, как перенести, перепланировать плановую помощь, где ожидание для пациентов не будут угрожать жизни, состоянию здоровья. Таких услуг достаточно много. Врачам надо будет проделать основательную работу — проанализировать истории болезни пациентов, диагнозы, а также оценить, что может и что не может подождать", — пояснила она.

В медучреждении подчеркнули, что с пациентами, для которых перепланируют плановые услуги, свяжутся в ближайшее время. Пока остро не хватает медсестер, и больница сегодня налаживает контакты с бывшими работниками.

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