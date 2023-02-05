Больница Страдиня: мошенники используют в своей рекламе имена латвийских кардиологов

Рижская Клиническая университетская больница имени П.Страдиня (PSKUS) обращает внимание общественности на то, что фамилии латвийских кардиологов используют для обмана людей и продажи продукции сомнительного качества или даже несуществующей продукции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"В настоящее время в Латвии распространяются поддельные интервью с кардиологами нашей больницы, которые рекомендуют различные пищевые добавки или даже специальные лекарства для улучшения здоровья сердца или решения серьезных кардиологических проблем", - сообщает больница им. Страдиня.

В больнице подчеркивают, что кардиологи Андрейс Эрглис, Роман Лацис, Карлис Трушинскис, Айнарс Рудзитис и другие не рекламируют конкретные продукты.

Рижская Клиническая университетская больница им. Страдиня призывает пациентов не верить рекламе, обещающей облегчение сердечных недугов или симптомов с помощью пары капсул, и не терять финансы, которые можно было бы направить на научно доказанные лекарства, здоровое питание или физическую активность.

Также столичная больница призывает жителей Латвии ответственно относиться к предложениям чудо-лекарств и источникам, которые их предлагают.

"Только врач-специалист может принять решение о лекарствах, необходимых для оздоровления или лечения заболевания, после встречи с пациентом и по результатам обследований", - отмечает пресс-служба больницы.