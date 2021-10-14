Больница Страдиня: нужно простить владельцев поддельных сертификатов, чтобы те сознались и привились

На данный момент аннулировано 22 фальшивых сертификата о вакцинации от коронавируса, но подозрения возникают регулярно и ряд случаев еще расследуется. Больница Страдыня призывает Сейм к амнистии для нарушителей — чтобы они смогли вовремя получить нужные прививки и защититься от инфекции. Об этом пишет портал rus.lsm.lv

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Подозрения у медиков возникают, когда у вроде бы привитого пациента болезнь протекает нетипично тяжело. В критической ситуации родственники больного подтверждают, что сертификат был подделан.

Как рассказывают представители больницы, кислородная маска на лице и одышка — это тот момент, когда получатели поддельных удостоверений о вакцинации от Covid-19 или их близкие честно сознаются, что вакцинация не была пройдена. Но таких случаев все же немного (и о них врачи сообщили полиции), рассказала член правления больницы Илзе Крейцберга.

Больница призывает Сейм и правительство подумать об амнистии для ложно-вакцинированных людей. Им нужно дать возможность признаться в содеянном и получить прививки, пока они не заболели.

Правда, нет никакого оправдания медикам, которые выдают поддельные Covid-сертификаты: "Что со стороны людей было необдуманным шагом, со стороны медиков — абсолютно противозаконно", — сказала Крейцберга.

Полиция получает сведения о подделке и от врачей, и от частных лиц. Начато несколько уголовных дел, и круг подозреваемых в получении фальшивых Covid-сертификатов — широкий, говорит старший специалист отдела общественных отношений Госполиции Гита Гржибовска.

Она объяснила, что подозреваемые в основном не сознаются в фиктивной вакцинации, что затягивает расследование и подтверждение доказательств. Но в таких случаях есть возможность отправить персону на антиген-тест.

Имена людей, которые участвовали в выдаче фальшивых документов, службе неизвестны. Эти данные NVD запросила у полиции.

Служба здравоохранения имеет право расторгнуть контракт с медучреждением, допустившим грубые нарушения, и взыскать государственные средства, которые на самом деле не были потрачены на вакцинацию, сообщила представитель NVD Эвия Шталберга.