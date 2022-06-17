Больница Страдиня очень нуждается в донорской крови

Многим пациентам клинической университетской больницы Страдиня нужна кровь, однако в Государственном центре доноров крови наблюдается критическая ситуация с кровью группы "О", сообщает медучреждение в социальной сети Twitter. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv.

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Больница Страдиня призывает жителей найти возможность сдать кровь уже сегодня. Пункты сдачи крови отмечены на домашней странице Государственного центра доноров крови.

Чтобы пожертвовать кровь, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, который содержит персональный код, имя, фамилию и фотографию.

Отправляясь в донорский пункт, важно чувствовать себя хорошо. После регистрации потенциальный донор должен заполнить небольшую анкету, провести беседу с врачом, проверить давление и уровень гемоглобина. Если показатели хорошие, донор отправляется на сдачу крови — этот процесс занимает около 30 минут.