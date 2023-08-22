Больница Страдиня просит срочно отозваться доноров с А+ группой крови

Клиническая университетская больница имени Страдиня срочно просит сдать кровь А+ группы.
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Клиническая университетская больница имени Страдиня срочно просит сдать кровь А+ группы.
Больница готовится к сложной плановой операции, которую будут проводить пациенту с этой группой, а у Донорского центра не хватает крови этой группы.
Кровь еще можно успеть сдать до 16:30 в Риге и до 18:00 в Резекне. Полный список мест, где сдают кровь, можно посмотреть на сайте Донорского центра.
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