Больница Страдиня просит срочно отозваться доноров с А+ группой крови

Клиническая университетская больница имени Страдиня срочно просит сдать кровь А+ группы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Клиническая университетская больница имени Страдиня срочно просит сдать кровь А+ группы.

Больница готовится к сложной плановой операции, которую будут проводить пациенту с этой группой, а у Донорского центра не хватает крови этой группы.

Кровь еще можно успеть сдать до 16:30 в Риге и до 18:00 в Резекне. Полный список мест, где сдают кровь, можно посмотреть на сайте Донорского центра.