Больница Страдиня срочно просить отозваться доноров с нулевой группой крови

Клиническая университетская больница им. Паула Страдиня просит срочно отозваться доноров с нулевой группой крови, сообщила представитель медучреждения Эвия Милейко.

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На данный момент в больнице несколько пациентов ожидают сложные операции, для обеспечения которых нужна кровь нулевой группы. Однако запасы Государственного центра доноров крови (VADC) из-за большого спроса резко снижаются и этой группы крови нет в достаточном количестве.

После оценки состояния здоровья доноров приглашают в любой пункт сдачи крови, чтобы помочь спасти жизни. Процедура занимает около получаса. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность, с годным сроком действия.

Больше информации о пунктах сдачи крови можно найти на домашней странице VADC.