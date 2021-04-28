Больница Страдиня: в интенсивной терапии все больше молодых Covid-пациентов

Все чаще в больницу попадают более молодые Covid-пациенты, которым достаточно долгий срок приходится проводить в отделении интенсивной терапии. При этом дополнительную сложность и нагрузку создает то, что откладываются плановые услуги. Как сообщает Rus.Lsm.lv, об этом в эфире Латвийского телевидения рассказал глава правления Рижской университетской больницы им. П.Страдиня Риналд Муциньш.

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При этом все реже госпитализируют пожилых людей или лиц с хроническими заболеваниями. Муциньш допустил, что это следствие ведущейся в Латвии вакцинации приоритетных групп от Covid-19. В результате люди, изначально бывшие наиболее уязвимыми, сейчас защищены.

То, что в больницу попадает все больше молодежи, означает, что у отделений интенсивной терапии растет нагрузка. Данные отделения загружены дольше всего, это "больная мозоль" медучреждения, признал Муциньш. Примерно трети пациентов требуется помощь интенсивной терапии.

"[Раньше] у нас было очень много старых пациентов… Их жизненные функции и потенциал, к сожалению, ограничены. К сожалению, большая часть из них в больнице умирала. В данный момент [пациенты] — молодые люди, у которых лучше жизненные функции и силы организма противостоять. Они дольше находятся в больнице в тяжелом состоянии", — пояснил Муциньш.

Он отметил, что в данный момент большинство тяжелобольных пациентов — 30-50 лет.

Наблюдается и еще одна тенденция — растет число "отложенных случаев", когда пациенты поступают в больницу уже в тяжелом состоянии, добавил Муциньш. Он подчеркнул — это второй вызов для отделений интенсивной терапии.

"Поэтому интенсивная терапия работает с повышенной нагрузкой. Фактически, уже год пытаемся все отложить, но бесконечно это делать нельзя. И эти пациенты поступают к нам, но уже как неотложные или тяжелые пациенты", — рассказал глава Страдиня.