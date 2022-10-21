Больницам помогут частично покрыть расходы на энергоресурсы

Государство поможет больницам покрыть расходы, увеличившиеся из-за роста цен на энергоресурсы. Кабмин решил, что Минздрав должен выделить на это 6,8 миллиона евро, сообщил агентству LETA председатель правления Латвийского общества больниц Евгений Калейс.

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Средства будут перераспределены внутри программ Минздрава. Например, средства, выделенные раньше на программу "централизованная закупка медикаментов и материалов", будут выделены на обеспечение стационарных медицинских услуг.

На вопрос о том, удастся ли больницам вернуть обратно 20 миллионов, на которые было снижено финансирование во втором полугодии, Калейс ответил, что в этом отношении ничего не изменилось и не было решено. Сильнее всего уменьшилось финансирование Восточной больницы — она недополучила девять миллионов евро. Еще около 500 000 евро недополучат Видземская больница и Елгавская больница.

Изменение финансирования было связано с тем, что количество пациентов было меньше запланированного.