Больницы будут переполнены к 29 октября, прогнозирует эпидемиолог

"В больницу будет не попасть даже с аппендицитом", — такой прогноз в эфире дискуссионной программы "ТЧК" на Rus.LSM.lv в связи с наплывом "ковид"-пациентов в стационарах дал эпидемиолог Никита Троянский. Об этом сообщает портал rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По мнению эксперта, введенных правительством ограничений недостаточно, чтобы сбить волну заболеваемости, а потому говорить о преодолении пика можно будет не раньше декабря.

Никита Троянский был и остается сторонником "локдауна", как наиболее эффективного способа сбить кривую заболеваемости. Эту позицию он активно продвигал и на переговорах экспертной группы с правительством, после которых политики приняли решение о введении ограничений.

"Локдаун — это единственный способ преодолеть крах системы здравоохранения и обеспечить возможность предоставления медицинской помощи в случае проблем со здоровьем. Это неправильно, что правительство ввело более мягкие меры, единственным плюсом которых является то, что люди начнут больше прививаться. (..) Этого недостаточно, чтобы сломить эпидемиологическую кривую", — считает эксперт.

Троянский прогнозирует, что "мы достигнем порогового числа заполняемости больниц в ближайшие 2-3 недели. Если точнее, то это будет в конце октября. Думаю, 29 октября".