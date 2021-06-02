Больницы: государство опять задерживает "ковидные" доплаты

Государство снова, как и в первую волну пандемии Covid-19, почти на полгода задерживает положенные больницам по закону доплаты за работу с Covid-пациентами, рассказал Службе новостей Латвийского радио-4 глава Общества больниц Евгений Калейс.

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"Уже почти июнь, а больницы не получили доплаты и ресурсы, которые они использовали для лечения больных, для покупки аппаратуры, необходимой в интенсивной терапии", — цитирует его Rus.Lsm.lv.

По словам Калейса, в первую волну Covid-19 было то же самое: деньги, потраченные в марте-апреле, были компенсированы только в ноябре. Некоторым больницам государство должно больше миллиона евро.

Представители больниц собираются встретиться в среду с новым госсекретарем Минздрава и обговорить эти вопросы.