Больницы хотят вернуть сокращенное во втором полугодии финансирование

Больницы хотят восстановить урезанное им во втором полугодии финансирование, заявил председатель правления Латвийского общества больниц Евгений Калейс.
Ранее большинство больниц получили информацию от Национальной службы здравоохранения о финансировании на второе полугодие 2022 года, которое существенно сокращено перед началом отопительного сезона, и ЛОБ считает, что финансирование было необоснованно снижено.
Калейс, объясняя ситуацию, заявил, что общее сокращение финансирования больниц составляет 20 млн евро. Самое большое сокращение — в Рижской Восточной клинической университетской больнице, которой не выплатят примерно девять миллионов евро. Еще почти 500 000 евро базового финансирования было отобрано у Видземской больницы и столько же у Елгавской больницы.
Калейс пояснил, что больницы планировали оказывать услуги в пределах имеющихся средств, регистрировали пациентов, планировали операции, обследования, но теперь, когда базовое финансирование сократилось, все приходится планировать заново.
"Если нам не надо оказывать услуги и лечить пациентов, нам не нужен и персонал, потому что платить будет не за что. Конечно, больше всего пострадают пациенты, потому что им будет отказано в услугах, на которые они записывались в первом полугодии на октябрь, ноябрь. Придется сказать, что, к сожалению, нет денег", — сказал Калейс.
Он подчеркнул, что сокращение финансирования несправедливо по отношению к больницам, поскольку в прошлом году, когда было объявлено чрезвычайное положение из-за распространения Covid-19, с 18 октября в плановой помощи отказывали. По его словам, осенью прошлого года в больницах лечились около 2000 больных "Covid-19", тогда как в настоящее время их 473. Соответственно, больницы реорганизовали отделения в отделения "Covid-19", а лечение "обычных" больных было ограничено.
"Сейчас государство говорит, что мы не лечим обычных больных и поэтому финансирование сокращается, но они же нам не давали, издали приказ. Те некоторые больницы, которые лечили полулегально, позже за это оправдывались", — заявил Калейс.
В Национальной службе здравоохранения утверждают, что изменения в размере финансирования не связаны с лечением больных Covid-19, так как их лечение оплачивалось дополнительно к ранее запланированному годовому финансированию, которое периодически пересматривается.
В первом полугодии больницы лечили меньшее количество пациентов, чем было запланировано в договоре, заключенном в начале года. Соответственно, если количество больных составляет менее 80% от запланированного, то сокращается указанное в договоре финансирование.
Национальная служба здравоохранения ищет индивидуальные решения с каждой больницей, чтобы средства государственного бюджета использовались максимально эффективно.