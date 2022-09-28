Больницы хотят вернуть сокращенное во втором полугодии финансирование

Больницы хотят восстановить урезанное им во втором полугодии финансирование, заявил председатель правления Латвийского общества больниц Евгений Калейс.

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Ранее большинство больниц получили информацию от Национальной службы здравоохранения о финансировании на второе полугодие 2022 года, которое существенно сокращено перед началом отопительного сезона, и ЛОБ считает, что финансирование было необоснованно снижено.

Калейс, объясняя ситуацию, заявил, что общее сокращение финансирования больниц составляет 20 млн евро. Самое большое сокращение — в Рижской Восточной клинической университетской больнице, которой не выплатят примерно девять миллионов евро. Еще почти 500 000 евро базового финансирования было отобрано у Видземской больницы и столько же у Елгавской больницы.

Калейс пояснил, что больницы планировали оказывать услуги в пределах имеющихся средств, регистрировали пациентов, планировали операции, обследования, но теперь, когда базовое финансирование сократилось, все приходится планировать заново.

"Если нам не надо оказывать услуги и лечить пациентов, нам не нужен и персонал, потому что платить будет не за что. Конечно, больше всего пострадают пациенты, потому что им будет отказано в услугах, на которые они записывались в первом полугодии на октябрь, ноябрь. Придется сказать, что, к сожалению, нет денег", — сказал Калейс.

Он подчеркнул, что сокращение финансирования несправедливо по отношению к больницам, поскольку в прошлом году, когда было объявлено чрезвычайное положение из-за распространения Covid-19, с 18 октября в плановой помощи отказывали. По его словам, осенью прошлого года в больницах лечились около 2000 больных "Covid-19", тогда как в настоящее время их 473. Соответственно, больницы реорганизовали отделения в отделения "Covid-19", а лечение "обычных" больных было ограничено.

"Сейчас государство говорит, что мы не лечим обычных больных и поэтому финансирование сокращается, но они же нам не давали, издали приказ. Те некоторые больницы, которые лечили полулегально, позже за это оправдывались", — заявил Калейс.

В Национальной службе здравоохранения утверждают, что изменения в размере финансирования не связаны с лечением больных Covid-19, так как их лечение оплачивалось дополнительно к ранее запланированному годовому финансированию, которое периодически пересматривается.

В первом полугодии больницы лечили меньшее количество пациентов, чем было запланировано в договоре, заключенном в начале года. Соответственно, если количество больных составляет менее 80% от запланированного, то сокращается указанное в договоре финансирование.

Национальная служба здравоохранения ищет индивидуальные решения с каждой больницей, чтобы средства государственного бюджета использовались максимально эффективно.