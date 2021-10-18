Больницы: информации о Covid-19 на русском недостаточно

На государственном уровне делается недостаточно для того, чтобы информация о Covid-19 и вакцинации достигла русскоязычной части населения, считают представители крупных больниц.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Недавно пульмонолог больницы им. Паула Страдыня Зайга Кравале заявила, что четыре из пяти ковид-пациентов — русскоязычные. "Эта информация основывается только на личных наблюдениях врача, больница не собирает данные о национальности и языке, на котором говорят пациенты", — заявила агентству LETA представительница клинической больницы Паула Страдыня Янита Вейнберга.

В то же время специалисты больницы обеспокоены тем, что некоторые группы населения могут быть информированы меньше других. Уже в начале пандемии врачи заметили, что пациенты, говорящие по-русски, могут недополучать информацию о Covid-19, рассказала Вейнберга. Она отметила, что с больницей активно сотрудничает только одна газета на русском языке, а интерес со стороны латышскоязычных медиа гораздо выше.

Рижская восточная больница (RAKUS) также не собирает данные о национальности пациентов. В больнице пять стационаров и большой поток пациентов, у врачей нет времени заниматься сбором такой информации, пояснила представительница RAKUS Илга Намниеце. При этом согласна с тем, что в стране не уделяют должного внимания информированию русскоязычных — это связано с общей государственной политикой. Именно поэтому часть населения ищет информацию на Facebook, считает Намниеце.

Ранее сообщалось, что в конце сентября доля вакцинированных среди латышских опрошенных была существенно выше, чем среди русскоязычных — 62% против 46%. Об этом свидетельствовали данные исследовательского центра SKDS. Среди первых были готовы пойти на прививку еще 10%, среди вторых — 19% не выступили категорически против. Доля тех, кто не намерен вакцинироваться никогда и ни за что — по 14% с обеих сторон.

Также четверть опрошенных (24%) считала, что последствия от Covid-19 менее опасны, чем последствия от прививки. Русскоязычные существенно чаще придерживались такого мнения (22% против 30%). Наоборот думали лишь 54% опрошенных (58% латышей и 46% русских), остальным было трудно сказать.