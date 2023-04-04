Больницы не получили более 5 миллионов евро за оказанные амбулаторные услуги

Во всех латвийских больницах в январе и феврале этого года были переработаны договоры на амбулаторные медицинские услуги на сумму более пяти миллионов евро, сообщает агентство LETA.

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Национальная служба здравоохранения (NVD) разослала письмо во все больницы, информируя их о том, что она оценила выполнение договоров на вторичное амбулаторное медицинское обслуживание за первые два месяца этого года и сообщила, что в целом по стране возникла переработка договоров на более чем пять миллионов евро.

В своем письме NVD высоко оценила работу медицинских учреждений на благо пациентов и осознает проблемы, связанные с большими очередями на отдельные виды услуг, но также напомнила, что медучреждения должны планировать поток пациентов в соответствии с доступными средствами государственного бюджета.

NVD предупредила больницы, что в настоящее время у нее нет свободных финансовых ресурсов, чтобы направить дополнительное финансирование на покрытие переработки. Если в течение года ситуация изменится и будет выделено дополнительное финансирование, NVD, оценив программы приоритетных услуг, обещает направить дополнительные средства на повышение доступности услуг и сокращение очередей, отдельно информируя об этом медучреждения.

Учитывая, что президент Латвии Эгилс Левитс провозгласил Закон о государственном бюджете на 2023 год 21 марта, NVD обещает разослать больницам финансовый отчет в течение 30 рабочих дней со дня провозглашения закона. После этого больницы смогут приступить к планированию своих бюджетов.

Как сообщалось ранее, в этом году сфере здравоохранения требуется дополнительно 150 миллионов евро.

Хотя премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил министерствам пересмотреть расходы в своих бюджетах, чтобы найти дополнительные средства для сфер здравоохранения и образования, министр здравоохранения Лига Меньгелсоне считает, что еще слишком рано говорить о том, в каком объеме будут найдены эти средства.

Министр подчеркнула, что дополнительное финансирование будет выделено Министерству здравоохранения только после завершения выравнивания больниц и выполнения других условий для обеспечения более эффективного использования каждого евро денег налогоплательщиков.

В случае отсутствия денег Минздрав оценит, могут ли услуги, предоставляемые региональными больницами, предоставляться более крупными больницами.