Больницы оценивают выделенное им во втором полугодии финансирование как недостаточное и несправедливое

Большинство больниц получили информацию от Национальной службы здравоохранения о финансировании на вторую половину 2022 года, которая предусматривает значительное сокращение финансирования непосредственно перед началом отопительного сезона, и Латвийское общество больниц заявляет, что финансирование необоснованно уменьшено.

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В Латвийском обществе больниц сообщили, что при расчете пациентов, обслуженных в первом полугодии, не было учтено, что больницы, откликнувшись на призыв Министерства здравоохранения, переориентировали свои койки для лечения больных с Covid-19.

По словам председателя правления Латвийского общества больниц Евгения Калейса, "больницы полагались на устные обещания Минздрава и призыв переориентировать койки для лечения больных с Covid-19, но теперь оказывается, что мы наказаны за нашу отзывчивость". Пересчитанное финансирование не только необоснованно уменьшено, но и создает угрозу обеспечению повседневных услуг на фоне начала отопительного сезона и растущих расходов.

Финансирование стационаров на второе полугодие обычно рассчитывается в соответствии с правилами Кабмина, в которых учтено качество обслуженных больных в первом полугодии. Однако в объединении отмечают, что эти правила были разработаны до пандемии, и в них не учитывается тот факт, что в первой половине 2022 года больницам были ограничены или запрещены плановые услуги. Кроме того, в число обслуженных не включены больные с Covid-19.

"Больницы обвиняют в том, что они не в состоянии выполнить обещание лечить 80% пациентов, хотя Минздрав обязал нас выделить 35% больничных коек для лечения Covid-19. Поверив устным обещаниям Минздрава здравоохранения, больницы рассчитывали на финансирование в соответствии с объемом фактически выполненной работы в первом полугодии, и мы ожидаем пересчета финансирования в кратчайшие сроки", — заявил Калейс.

Хотя зимний сезон был спланирован вовремя и больницы сделали все возможное, чтобы к нему подготовиться, новое и неожиданное сокращение финансирования еще больше усложняет ситуацию и делает ее критической, сказал представитель больниц.