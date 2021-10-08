Больницы снижают объем плановых услуг в ожидании роста заболевших коронавирусом пациентов

Принимая во внимание прогнозы о распространении Covid-19 и готовясь к большему притоку пациентов, Рижская Восточная клиническая университетская больница и Клиническая университетская больница им. Страдиня решили сократить объем плановых услуг и, наряду с другими изменениями, ограничить посещение дневных стационаров для родственников тех, кто там лечится.

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Как сообщает агентство LETA, изменения позволят больницам мобилизовать доступные ресурсы, чтобы те смогли поддерживать способность оказывать услуги неотложной помощи тяжело больным пациентам и пациентам с Covid-19.

Уже сейчас количество пациентов, которых госпитализировали на пике последней волны болезни, заставляет больницы работать на пределе возможностей. В то же время, согласно прогнозам, это число вскоре будет превышено, поэтому больницам необходимо подготовиться к очень тяжелым условиям работы.

"Нам необходимо освободить койки и реорганизовать имеющийся персонал, чтобы мы могли принять то количество пациентов, которое ожидается в ближайшем будущем", — объяснил председатель правления больницы Страдиня Риналдс Муциньш.

Ранее Минздрав назвал диагнозы, при которых оказание медицинских услуг не будет приостанавливаться даже во время ЧС в системе здравоохранения. Как и во время предыдущей вспышки Covid-19, не могут прерываться химиотерапия, биопрепараты, заместительная терапия органов, лучевая терапия, гематологическая помощь, заместительная терапия метадоном и бупренорфином, уход за пациентами, которым необходимо продолжать и завершить лечение, начатое в стационаре в неотложном порядке.

Министерство здравоохранения считает, что не могут быть прекращены: инвазивная кардиология и радиология, онкологические операции, операции по спасению жизни, а также такие операции, отмена которых ведет к инвалидности.

Сохраняются медицинские услуги, связанные со следующей группой заболеваний: онкология, ВИЧ/СПИД, туберкулез, психиатрия, инфекционные кожные заболевания и заболевания, передаваемые половым путем, травматология. А также — реабилитационные услуги, которые нельзя откладывать, поскольку это грозит потерей трудоспособности и инвалидностью. Это касается и реабилитации детей в случае, когда прерывание реабилитационных услуг чревато значительным ухудшением функциональных нарушений.