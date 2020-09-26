Больницы закупают дешевые эндопротезы, которые ломаются — LTV7

Латвийские больницы закупают самые дешевые эндопротезы из третьих стран и ставят их пациентам. Те ломаются, и сложные операции приходится переделывать за государственный счет, сообщает Русское вещание LTV7.

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65-летняя жительница Латвии, занимающаяся фермерством на отдаленном хуторе, в 2014 году сломала бедро. В больнице ей поставили эндопротез – срезали головку бедренной кости и вставили металлический имплант, который через полтора года сломался. Женщина обратилась сначала в Инспекцию здравоохранения, чтобы получить компенсацию из фонда риска, а когда получила отказ, то обратилась к консультанту с просьбой помочь ей отсудить денежную компенсацию.

Производитель протеза, индийская компания Austin moore, в переписке с врачами указала, что этот тип протеза можно ставить пожилым пациентам, у которых ограниченная подвижность, но никак не человеку, ведущему активный образ жизни.

Врач-эксперт Инспекции здравоохранения Юрис Матисонс уверен, что лечащий врач пациентки принял верное решение, так как у пациентки множество заболеваний, не подразумевающих активного образа жизни. Однако при всем букете заболеваний, о которых пишет лечащий врач, у пациентки сломалась не ее ослабленная и страдающая остеопорозом кость, а переломился пополам металлический протез. Впоследствии женщине потребовалась более дорогостоящая операция с установкой искусственного тазобедренного сустава, которую делали уже в другой больнице и также за государственный счет.

10 сентября Административный окружной суд вынес решение в пользу женщины. Ей присудили компенсацию 7 тысяч евро.

Руководитель Латвийской ассоциации эндопротезистов тазобедренного и коленного суставов Константин Калнберзс говорит, что поломка эндопротезов – это довольно распространенная проблема в нашей стране.

«Сейчас в латвийской медицине существует такое правило – закупается самое дешевое. У нас в больнице тоже ломались индийские протезы. Сейчас, вроде, заменили на пакистанские, но это не швейцарские», – говорит Калнберзс.

Ассоциация призывает последовать примеру Швеции и ввести регистр эндопротезов. Это позволяет вести статистику поломок и отбраковывать неудачные модели. Этот вопрос поднимался в годы работы Анды Чакши на посту министра здравоохранения, однако регистр всё ещё не создан.