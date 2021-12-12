Больной Covid-19 ехал в поезде Рига-Слока

Центр профилактики и контроля заболеваний, проведя эпидемиологическое расследование, выяснил, что пассажир с подтвержденной инфекцией Covid-19, в четверг, 9 декабря, ехал на поезде Рига-Слока.

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Инфицированный ехал от станции Золитуде до Слоки в 20.10 на поезде с рейсовым номером 6433. Пассажир сидел в пятом вагоне.

Всем пассажирам, которые ехали в этом поезде, рекомендуется следить за состоянием своего здоровья. В случае, если наблюдаются характерные для Covid-19 симптомы, следует остаться дома и связаться со своим семейным врачом.