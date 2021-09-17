С 12 и 14 сентября больной коронавирусом несколько раз ездил на автобусах между Олайне и Ригой, выяснил Центр профилактики и контроля заболеваний.

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12 сентября заболевший ехал в автобусах Рига-Олайне, которые выезжают из пункта отправления в 7:00, 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00, а также в автобусах Олайне-Рига, выезжающих в 8:00, 11:00 14:00, 17:00 и 20:00.

13 сентября этот же человек ехал из Олайне в Ригу на автобусах в 5:00, 7:40, 10:00, 14:00 и 17:10, а обратно — на автобусах в 6:40, 9:00, 13:00 и 16:20.

14 сентября он выезжал из Риги в Олайне в 6:00, 8:30 и 12:00, а из Олайне в Ригу в 7:10, 9:30 и 13:00.

Тех, кто ездил в этих автобусах в указанное время, просят следить за состоянием здоровья.