Больной Covid-19 на выходных был в лиепайском кафе Vējš, а во вторник ехал на автобусе в Ригу
Foto: LETA

Эпидемиологи Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) призывают людей на прошедших выходных посетивших кафе Vējš на ул. Грауду в Лиепае две недели следить за здоровьем.

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Во время эпидемиологического расследования специалисты выяснили, что люди, побывавшие в этом кафе 11 и 12 июля могли быть подвергнуты риску заражения Covid-19.

Помимо прочего, эпидемиологи выяснили, что один из больных ковидом 14 июня ехал на автобусе по маршруту Лиепая - Салдус - Рига, автобус отошел в 16:25. Всем пассажирам этого автобуса необходимо соблюдать карантин дома и связаться с эпидемиологами ЦПКЗ по номеру 67271738.

ЦПКЗ напоминает, что любой может по желанию сдать анализ на коронавирус, записавшись по номеру 8303. А также эпидемиологи призывают использовать мобильное приложение “Останови Covid”.

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