Больной Covid-19 во вторник ехал на автобусе Рига - Валмиера - Мазсалаца - Руйиена
Foto: F64

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) во время эпидемиологического расследования выяснил, что больной Covid-19 во вторник, 5 января, ехал в автобусе Рига - Валмиера - Мазсалаца - Руйиена, сообщила представитель ЦПКЗ Илзе Арая.

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Больной выехал из Риги в 15:05 и вышел из автобуса в Валмиере. Он ехал рейсом 7744 компании VTU Valmiera.

ЦПКЗ призывает пассажиров автобуса следить за своим здоровьем. Если появляются признаки инфекции дыхательных путей, следует оставаться дома и связаться с семейным врачом.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Валмиера
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