Больной коронавирусом ехал в автобусе Цесис-Мадона-Варакляны-Резекне

Больной коронавирусом 12 марта ехал в автобусе Цесис-Мадона-Варакляны-Резекне и обратно в автобусе Мадона-Куса-Лиезере, выяснил Центр профилактики и контроля заболеваний.

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12 марта в 8:21 больной пассажир сел в автобус Цесис-Мадона-Варакляны-Резекне (рейс № 7749) компании Cata на остановке Ozoli и доехал до Мадоны. Обратно он поехал в 17:10 автобусом Мадона-Куса-Лиезере (рейс №6349) компании Madonas Ceļu būves SIA и вышел на остановке Ozoli.

14 мая этот же человек снова ехал на автобусе Мадона-Куса-Лиезере (рейс №6368) компании Madonas Ceļu būves SIA. В 15:00 он выехал из Мадоны и доехал до остановки Ozoli.

Всем пассажирам, которые могли ехать вместе с ним, рекомендуется следить за своим здоровьем и в случае появления симптомов Covid-19 обратиться к семейному врачу.