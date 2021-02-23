Больной коронавирусом ездил в электричках Рига-Скулте и Саулкрасты-Рига

17, 18 и 22 февраля в поездах Рига-Скулте и Саулкрасты-Рига ехал больной коронавирусом, выяснил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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17 февраля он сел в 7:10 в поезд №6107 Саулкрасты-Рига в Пабажи и доехал до Саркандаугавы во втором вагоне. В 14:58 он поехал обратно рейсом №6134 во втором вагоне с конца.

18 февраля он поехал по тому же маршруту рейсом №6103 Саулкрасты-Риги, выехав в 6:21, и тоже сидел во втором вагоне. Обратно он поехал в 16:50 на поезде №6140 Рига-Скулте, тоже во втором вагоне с конца.

22 февраля в 15:23 он сел в поезд №6134 Рига-Скулте в Царникаве, и тоже доехал до Пабажи.

Пассажиров, которые ехали в этих поездах, Центр профилактики и контроля заболеваний просит следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid.