Больной коронавирусом пассажир ездил в электричках Скулте-Рига и Рига-Скулте
Foto: LETA

В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что пассажир с подтвержденной инфекцией Covid-19 ездил 13 и 15 апреля в поездах по маршрутам Скулте-Рига и Рига-Скулте. Об этом агентству LETA сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

13 апреля в 10:24 инфицированный человек сел на станции в Гарциемсе в поезд №6113 Скулте-Рига и доехал до Риги в третьем вагоне. В этот же день примерно в 22:37 он поехал в обратном направлении до Гарциемса рейсом №6156 во втором вагоне.

В свою очередь 15 апреля в 6:52 этот же человек ехал из Гарциемса в Ригу в поезде №6105 Скулте-Рига в третьем вагоне. В обратном направлении он отправился в тот же день в 19:37 поездом №6150 Рига-Скулте во втором вагоне.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) просит следить за своим здоровьем пассажиров, которые ехали с инфицированным человеком в одном вагоне. При появлении симптомов заболевания людям советуют оставаться дома и обратиться к семейному врачу.

SPKC также напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения