Больной коронавирусом пассажир ездил в электричках Скулте-Рига и Рига-Скулте

В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что пассажир с подтвержденной инфекцией Covid-19 ездил 13 и 15 апреля в поездах по маршрутам Скулте-Рига и Рига-Скулте. Об этом агентству LETA сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ).

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13 апреля в 10:24 инфицированный человек сел на станции в Гарциемсе в поезд №6113 Скулте-Рига и доехал до Риги в третьем вагоне. В этот же день примерно в 22:37 он поехал в обратном направлении до Гарциемса рейсом №6156 во втором вагоне.

В свою очередь 15 апреля в 6:52 этот же человек ехал из Гарциемса в Ригу в поезде №6105 Скулте-Рига в третьем вагоне. В обратном направлении он отправился в тот же день в 19:37 поездом №6150 Рига-Скулте во втором вагоне.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) просит следить за своим здоровьем пассажиров, которые ехали с инфицированным человеком в одном вагоне. При появлении симптомов заболевания людям советуют оставаться дома и обратиться к семейному врачу.

SPKC также напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid.