Больные Covid-19 ехали на автобусах Адажи - Рига и Рига - Саласпилс
Foto: LETA

Во время эпидемиологического расследования Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) выяснил, что двое больных Covid-19 ездили в междугороднем общественном транспорте, передает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Один больной 12 февраля в 5:58 ехал по маршруту Адажи - Рига на автобусе номер 6821 SIA "Sabiedriskais autobuss”.

Другой больной с 4 февраля по 6 февраля ездил на автобусе Саласпилс - Рига и Рига - Саласпилс. 4 февраля он рейсом 6317 в 8:45 выехал из Саласпилса в Ригу, а 6 февраля в 19:00 ехал из Риги в Саласпилс рейсом 6317.

ЦПКЗ призывает пассажиров этих автобусов следить за своим здоровьем. Если появятся симптомы инфекции дыхательных путей, необходимо оставаться дома и связаться с семейным врачом, чтобы оценить свое состояние здоровья.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Саласпилс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Новые рестораны Wolt: февральская подборка
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде

Объявления

Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
102 300€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
136 500€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
91 300€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
2 028€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
27 200€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
93 500€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
130 600€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 500€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
136 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
176 400€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
131 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
146 500€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
99 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83 021€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
93 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
99 900€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
65 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
86 200€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
105 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
150 300€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
90 100€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
112 960€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
505 780€
Aveņu iela, Babītes nov.,
209 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
120 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129 902€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
82 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€