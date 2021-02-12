Больные Covid-19 ехали на автобусах Адажи - Рига и Рига - Саласпилс

Во время эпидемиологического расследования Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) выяснил, что двое больных Covid-19 ездили в междугороднем общественном транспорте, передает LETA.

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Один больной 12 февраля в 5:58 ехал по маршруту Адажи - Рига на автобусе номер 6821 SIA "Sabiedriskais autobuss”.

Другой больной с 4 февраля по 6 февраля ездил на автобусе Саласпилс - Рига и Рига - Саласпилс. 4 февраля он рейсом 6317 в 8:45 выехал из Саласпилса в Ригу, а 6 февраля в 19:00 ехал из Риги в Саласпилс рейсом 6317.

ЦПКЗ призывает пассажиров этих автобусов следить за своим здоровьем. Если появятся симптомы инфекции дыхательных путей, необходимо оставаться дома и связаться с семейным врачом, чтобы оценить свое состояние здоровья.