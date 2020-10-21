Больные Covid-19 смогут уезжать в свою родную страну
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В дальнейшем лица с подтвержденным диагнозом Covid-19 смогут покидать установленное место пребывания, чтобы на личной автомашине или специализированном транспортном средстве вернуться в свою страну.

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Под специальным транспортом понимают, например, чартерный рейс или транспорт спортивной команды, говорится в поправках к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19. Изменения вступили в силу со среды, 21 октября.

Как пояснил Минздрав, новый порядок относится, например, к участнику спортивной команды, у которого установлен Covid-19 — он может немедленно возвращаться в свою страну.

С точки зрения Минздрава, такой порядок не подвергает риску заражения других лиц.

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LETA

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