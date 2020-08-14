Больные ковидом из Аглоны ездили на автобусе в Даугавпилс, эпидемиологи разыскивают пассажиров
Foto: PantherMedia/Scanpix

Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) сообщает, что два пассажира, больных ковидом 13 августа ехали на автобусах Резекне - Даугавпилс и Даугавпилс - Приежмале. Пассажиров автобусов призывают связаться с эпидемиологами по номеру 67271738.

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Пассажиры сели в автобус до Даугавпилса на остановке Аглона в 11:17. В 16:00 они сели в автобус до Приежмале и вышли на остановке Аглона. Больные не были посетителями праздника в Аглоне, однако если кто-то из посетителей Аглоны ехал на этих автобусах, то ему следует отправиться домой и связаться с эпидемиологами.

Любой желающий может записаться и сдать анализы на ковид. Запись происходит по номеру 8303. Пункты приема анализов работают с 8 утра до 8 вечера по рабочим дням, по выходным на несколько часов открыты пункты приемы анализов в Риге.

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