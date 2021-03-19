Больным Covid‑19 и контактным лицам при самоизоляции в гостинице будут оплачивать и 80% питания

Если пациент с коронавирусом или его контактные лица решат самоизолироваться в гостинице, государство будет покрывать не только 80% расходов на гостиницу, но и 80% расходов на питание (но не более 35 и 10 евро соответственно). Возможно, так получится сократить количество заражений в рамках одного домохозяйства, сообщает Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA).

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Данные Центра профилактики и контроля заболеваний показывают, что выяснить, где заразилась половина заболевших, сейчас невозможно, а из тех, чей путь заражения удалось отследить, 60% заразились от других членов семьи.

Не все дома могут обеспечить нормальные условия для самоизоляций, поэтому изолироваться можно в гостинице. Такие услуги предлагает 30 гостиниц, доступны 972 номера. 15 из этих гостиниц находятся в Риге, остальные — в Юрмале, Елгаве, Резекне. Цесисе, Икшкиле, Гулбене, Екабпилсе, Лимбажи, Лигатне и Вентспилсе. С полным списком можно ознакомиться здесь.

"С 28 декабря по 18 марта возможность самоизолироваться в гостинице с государственной поддержкой использовали 294 человека. Одна из причин, по которой спрос на услуги самоизоляции был невелик — это довольно большие расходы на еду", — рассказала заместитель директора LIAA Ивета Струпкая.

Если человек, нуждающийся в самоизоляции, несовершеннолетний, 80% расходов будет компенсироваться и одному сопровождающему.

Планируется, что такая система будет работать до 31 мая.

Ранее сообщалось, что по прибытии из третьих стран в Латвию нужно будет пройти тест на Covid-19 за свой счет и уйти на самоизоляцию. Если тест отрицательный, человек отправляется по месту жительства на 10-дневную самоизоляцию.

В том случае, если тест окажется положительный или человек откажется сдавать тест по возвращении в Латвию, его поместят в одну из гостиниц, участвующих в программе Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) по размещению легких больных Covid-19 и контактных лиц. Тест на Covid-19 и проживание оплачивает лицо, возвращающееся из третьих стран. При отказе от теста человек тоже отправляется в гостиницу за свой счет.