Большая часть беженцев в Даугавпилсе размещена в служебных гостиницах
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Даугавпилсе, по данным на 24 марта, находятся 311 беженцев из Украины. Большую часть из них, 182 человека, самоуправление разместило в городских служебных гостиницах, сообщает LETA со ссылкой на муниципального специалиста по гражданской обороне Гундарса Кампанса.

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Еще 129 человек разместились у родственников и знакомых.

Среди беженцев в Даугавпилсе — 16 мужчин, 143 женщины и 141 несовершеннолетний, семь детей не достигли возраста двух лет.

Часть детей устроили в даугавпилсские школы и детские сады, а некоторые выбрали продолжать учебу удаленно в своих классах. Украинские дети могут бесплатно посещать некоторые кружки и спортивные занятия.

Беженцам выдают продовольственные пакеты и гигиенические принадлежности, а на суповых кухнях он могут получить горячую еду.

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