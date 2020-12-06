Большая часть новых случаев Covid-19 по-прежнему приходится на Ригу и Даугавпилс

Из обнаруженных в прошлые сутки случаев Covid-19 более половины зарегистрировано в Риге и в Даугавпилсе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В Риге в минувшие сутки зарегистрировано 216 новых инфицированных, в Даугавпилсе - 99.

Также существенно выросла заболеваемость Covid-19 в Озолниекском крае (41 новый случай), что, возможно, связано со вспышкой в центре социального ухода "Земгале".

По расчетам агентства LETA, кумулятивный 14-дневный показатель заболеваемости в Латвии на 100 тыс. населения составляет сейчас 426,73

В 23 самоуправлениях этот показатель выше, а в восьми самоуправлениях превышен на 50%.