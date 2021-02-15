Большая часть полученных в пятницу вакцин доставлена на места вакцинации

На складах сейчас находятся 1800 доз вакцин из 13 200, полученных Латвией в пятницу, сообщила Delfi представитель Бюро вакцинации Агнесе Стразда.

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Все вакцины, оставшиеся на складах, произведены предприятием Moderna. Это половина от полученной в пятницу партии, зарезервированная для получателей второй дозы. Стразда объяснила, что поставки вакцин Moderna происходят реже, поэтому существует риск, что в случае задержки поставок, можно опоздать с получением второй дозы.

11 640 доз переданы для дальнейшей поставки. 3770 доз (1970 - AstraZeneca, 1 800 - Moderna) уйдут на вакцинацию медиков, 7870 доз - на вакцинацию работников и клиентов социальных центров.

В Риге вакцины поставлены в семь мест. Большая часть вакцин достигнут адресатов в течение этого дня - вакцины отправлены в Латгале, Курземе, часть Видземе и Ригу, в 46 мест вакцинации. На вторник назначена поставка оставшейся части партии для Видземе и партия для Баускской больницы - всего девять мест вакцинации.