Большая часть случаев Covid-19 в четверг выявлена в Риге, Даугавпилсе и Кулдигском крае
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Из 77 случаев коронавируса, выявленных в четверг, 54 выявлены в трех самоуправлениях — Риге, Даугавпилсе и Кулдигском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В Риге зарегистрировано 25 новых случаев, в Даугавпилсе 18, в Кулдигском крае — 11.

В Даугавпилсском крае зарегистрировано 11 заболевших, а день назад и ранее количество не превышало пять заболевших в день.

В Талсинском крае три новых случае, еще под одному — в Цесисском, Дагдском, Олайнском, Озолниекском, Прейльском крае и Елгаве.

Сейчас в Риге болеет 231 человек, в Даугавпилсе 99, Кулдигском крае — 76, Олайнском — 35.

В Айзпутском, Буртниекском и Салдусском крае количество заболевших не превышает пять человек, а всего активные случаи сейчас зарегистрированы в 47 самоуправлениях.

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