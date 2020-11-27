Большая часть случаев Covid-19 в четверг выявлена в Риге и Даугавпилсе
Foto: LETA

Из выявленных в Латвии в четверг 637 случаев Сovid-19 300 зарегистрированы в Риге, 72 — в Даугавпилсе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В Риге 14-дневное кумулятивное количество заболевших составляет 2774 человека, в Даугавпилсе — 638.

В Елгаве в минувшие сутки выявлено 28 новых заболевших, в Юрмале — 19, в Марупском крае — 17, в Кекавском крае — 14.

14-дневное кумулятивное количество заболевших составляет в Елгаве 168, в Юрмале — 163, в Марупском крае — 127, в Кекавском крае — 126, в Саласпилсском крае — 109, в Салацгривском крае — 103.

В Латвии кумулятивный 14-дневный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет сейчас 311.

Средний показатель Латвии на 50% превышен сейчас в Вараклянском, Салацгривском, Акнистском краях, Даугавпилсе, Марупском, Краславском, Балдонском, Кекавском, Ауцском и Саласпилсском краях.

Среди выявленных вчера зараженных Сovid-19 больше всех относятся к возрастным группам 50-59 лет, 30-39 лет и 40-49 лет.

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