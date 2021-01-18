Большая эстрада Межапарка скоро будет сдана в эксплуатацию, но Рижская дума еще не выбрала управляющего

Здание Большой эстрады Межапарка должно быть сдано в эксплуатацию в июне, и Рижская дума считает, что необходимо найти другого управляющего этого объекта. Выполнявшее эту функцию с 2009 года муниципальное предприятие Rīgas meži занималось именно технической стороной, а сейчас к этому следует добавить еще и "содержание", что выходит за рамки компетенции Rīgas meži.

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"После реконструкции здание Большой эстрады Межапарка будет иметь гораздо более широкие возможности использования, поэтому потребуется не только технический, но и содержательный управляющий", — говорит представитель департамента собственности Рижской думы Байба Кантиня. Министр культуры Наурис Пунтулис также считает, что Большая эстрада Межапарка "обретает новый облик, и владельцы здания — Рижская дума — должны задуматься о его современном и активном использовании в интересах широкой публики не только летом, но и в любое другое время года".

В итоге Рижская дума все еще не извещала Rīgas meži официально, кто и когда может перенять управление Большой эстрадой. Согласно действующему договору, предприятие должно было выполнять эти функции до 31 декабря 2021 года. При этом сами представители Rīgas meži признают — если концепция управления поменялась, то необходим другой подрядчик, так как главной задачей предприятия является забота о состоянии принадлежащих городу 60 000 гектаров леса. "Считаем, что работа с новой эстрадой должна быть намного более интенсивной и масштабной, необходим и соответствующий менеджмент с более подходящим потенциалом", — отметила представитель Rīgas meži Элга Зегеле.

Мэр Риги Мартиньш Стакис уже подверг критике руководство Рижской думы предыдущего созыва за то, что оно инвестировала миллионы в объекты, не думая о том, как наполнить их содержанием. Со своей стороны бывший мэр Олег Буров говорит, что нынешняя дума явно не особо интересуется культурой — 100 дней ее работы уже прошло, а хозяин эстрады еще не найден.

"Управляюший зданием должен определяться с того момента, как архитектор приступает к разработке проекта. Нехорошо, если реальные люди появляются только тогда, когда здание почти готово", — признает архитектор проекта реконструкции Большой эстрады Юрис Пога.

Обновленную Большую эстраду Межапарка планируется сдать в эксплуатацию в июне, чтобы объектом можно было воспользоваться для проведения XII Праздника песни и танца. Полная реализация стройпроекта должна завершиться к декабрю этого года.