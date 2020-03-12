"Больше 200 не собираться": в Латвии массово отменяют концерты и мероприятия

С 13 марта в Латвии отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, где собирается более 200 человек. Причина — чрезвычайная ситуация в связи с коронавирусом. Запрет будет действовать минимум четыре недели.

Агентство LETA выяснило, что прекращены мероприятия в концертном зале "Латгальское посольство Gors" в Резекне, в театре Dailes (и в Большом, и в Малом, и в Камерном зале). Руководитель BDG concerts и Positivus Music Гиртс Майорс сообщил, что запланированные концерты отменяются. Он отметил, что больших концертов в ближайшие время и не намечалось, а маленькие, возможно, удастся перенести.

Представитель компании Bravo Events Дануте Варейкайте сообщила, что будут перенесены концерты X Ambassadors, Ивана Дорна и Филиппа Киркорова. Уже известно, что концерт Киркорова пройдет 4 октября. Будут ли возвращены деньги, если кто-то не сможет посетить концерты в другие даты, она пока не знает.

Лиепайское самоуправление отменило все концерты, выставки и мероприятия, например, церемонию награждения "Почетный лиепайчанин года 2019", которая была запланирована на 18 марта, а также Лиепайский полумарафон, запланированный на 11 апреля.

Латвийская федерация волейбола отменяет все соревнования, а федерация футбола будет проводить их без зрителей.

Государственные учреждения тоже частично "уходят на карантин". Служба госдоходов объявила об отмене всех публичных мероприятий и прекращении очного обслуживания клиентов. Государственная служба среды ограничивает обслуживание клиентов.

Министр культуры Наурис Пунтулис (VL-TB/LNNK) призвал организаторов мероприятий действовать "не по букве, а по духу". Те мероприятия, на которые собирается прийти меньше 200 человек, могут проходить, однако до них организаторы должны получить персональные данные всех участников, чтобы в случае необходимости передать их в Центр контроля и профилактики заболеваний.