Больше денег, меньше требований к семейным врачам: Госконтроль критикует Минздрав

В течение двух лет после публикации отчета ревизии Государственного контроля об эффективности амбулаторного здравоохранения не удалось выполнить ни одной рекомендаций, направленных на то, чтобы роль семейных врачей в сфере здравоохранения в большей степени отвечала интересам пациента и улучшала доступность этих врачей, говорится в новом отчете Госконтроля.

Рекомендации были предоставлены для обеспечения своевременной диагностики и профилактики заболеваний, предоставления пациентам всех услуг, которые входят в профессиональную компетенцию семейного врача, и сокращения числа направлений к врачам-специалистам, когда первичную медицинскую помощь может оказывать семейный врач. Министерство здравоохранения должно продолжить начатую в секторе работу и тщательный мониторинг за последствиями внесенных изменений и, при необходимости, искать новые решения для построения системы здравоохранения, ориентированной на результат. Поэтому Государственный контроль продлевает срок выполнения рекомендаций ревизии до 1 сентября.

"Методология, внедренная Министерством здравоохранения для оценки качества работы семейных врачей, неэффективна и не достигает установленной цели — способствовать улучшению ухода за пациентами. Об этом также свидетельствуют результаты опроса семейных врачей, проведенного Национальной службой здравоохранения. Несмотря на то, что Министерство здравоохранения, как ведущий орган отрасли, несет ответственность за эту ситуацию, трудно ожидать каких-либо улучшений без участия семейных врачей в процессах и без их конструктивной поддержки. Позитивные изменения возможны только в результате сотрудничества всех вовлеченных сторон", — подчеркивает государственный контролер Элита Круминя.

Денег больше, требований меньше

Начиная с 2018 года, Министерство здравоохранения повысило на 63% ставку семейных врачей (ежемесячный платеж из государственного бюджета за одного человека, зарегистрированного в практике врача), платеж за оценку результатов работы увеличился на 56%, а также были увеличены тарифы за манипуляции, оплачиваемые семейным врачам. Однако, по мнению Государственного контроля, нет оснований полагать, что доступ к медицинской помощи значительно улучшился.

В 2017 году, Министерство здравоохранения внесло изменения в систему ежегодной оценки эффективности работы семейных врачей, значительно уменьшив количество критериев качества (с 13 до 8) и исключив значимые показатели ухода за пациентами, такие как надзор за скринингом онкологических заболеваний, оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний и оценка состояния здоровья. Это значит, что критерии оценки качества работы стали "финансово более ценными", семейные врачи получают более щедрое вознаграждение, а требования к врачам были снижены. Если в 2015 году платежи за ежегодную оценку работы семейных врачей составляли почти 700 000 евро по 13 критериям качества, то в 2018 году, когда количество критериев качества сократилось на треть (до 8), семейным врачам было выплачено почти 2 миллиона евро или 171% больше, чем раньше. В то же время результаты 2018 года ясно показали, что новая система не обеспечивала достаточную мотивацию врачей, поскольку все восемь критериев оценки качества выполнили только 4% врачей, а 60% врачей выполнили менее чем половину всех критериев.

Результаты опроса семейных врачей также показывают, что 36% семейных врачей по-прежнему находят систему трудной для понимания или вообще не ознакомились с ней, 32% врачей сосредотачиваются на целевых группах пациентов только тогда, когда наблюдается меньший приток других пациентов и остается время, а 18% врачей делают это время от времени.

Новые меры пока не дали ожидаемого результата

При отказе от ряда важных критериев качества работы семейных врачей вместо них не были введены новые меры или же предложенные решения были более дорогими, а никаких существенных улучшений сделано не было. Например, исключенный критерий "Маммография и скрининг рака шейки матки" был заменен пилотным проектом, в рамках которого семейный врач имеет возможность получить дополнительную плату (500 евро в квартал), если процент отклика на скрининг среди зарегистрированных в практике врача пациентов составляет 50% для скрининга рака шейки матки и 60% для скрининга рака молочной железы. Однако 46% из 424 семейных врачей, участвовавших в пилотном проекте, не выполнили ни один из двух показателей скрининга. Кроме того, по данным Национальной службы здравоохранения, общие показатели отклика на скрининг рака малозначительно улучшаются.

Вместо исключенного критерия качества "Оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний" создана программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы мотивировать семейных врачей за предусмотренную соответствующую плату уделять особое внимание профилактике и ранней диагностике этих заболеваний, таким образом облегчив работу медицинских работников здравоохранения более высокого уровня. Однако профилактика и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний на уровне первичной медицинской помощи не осуществляются в соответствии с планом — охват пациентов составляет 18% (1 этап — практика врача первичной медицинской помощи) и 3% (2 этап — дальнейшие обследования) от запланированного.

Вместо исключенного критерия "Количество выездов Службы неотложной медицинской помощи, когда пациента не доставляют в больницу" не предусмотрен другой механизм, позволяющий сократить количество вторичных вызовов неотложной помощи и повысить активность семейных врачей в целях содействия рациональному использованию средств государственного бюджета, имеющихся для здравоохранения. До сих пор также не найдены эффективные инструменты, позволяющие сократить количество направлений, выданных семейными врачами, к специалистам вторичного амбулаторного здравоохранения. Количество направлений имеет тенденцию увеличиваться. Год за годом число направлений на 1000 зарегистрированных пациентов неизменно превышает 2000.

Государственный контроль обращает внимание на тот факт, что количество семейных врачей в стране все еще уменьшается, в четверти практик семейных врачей число пациентов значительно превышает оптимальный предел, запланированный Министерством здравоохранения — 1500 пациентов — и составляет более 1800. Не всегда в больших врачебных практиках есть вторая медсестра или помощник врача.