Больше двух на улице не собираться: правительство ввело новые ограничения

Кабинет министров принял решение ограничить прогулки латвийцев. Теперь на улице и в других общественных местах нельзя собираться компанией больше двух человек, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после заседания правительства.

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Исключение - члены одной семьи, живущие вместе, родители с несовершеннолетними детьми, а также те, кто выполняет служебные обязанности.

Кариньш назвал новое правило "два и два" — то есть два человека и два метра между людьми.

Премьер подчеркнул, что цель Латвии — ограничить распространение Covid-19 и действовать на опережение. "В других странах сначала случаются события, а потом следует реакция. Латвия действует проактивно, чтобы опередить события", — объяснил он.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) объяснила, что два человека могут не соблюдать дистанцию, но пара должна дистанцироваться от других пар и семей. Это касается как прогулок в городе, так и на природе, а также походов в магазин. За соблюдением правил будет следить Государственная полиция и Полиция самоуправления. Правоохранительные органы будут выезжать по вызову и устраивать рейды.

Винькеле отметила, что за нарушение положен административный штраф, а если нарушение повлечет за собой серьёзные последствия, то нарушитель может понести уголовную ответственность.

Что касается работников, то за их безопасность отвечает работодатель, указала Винькеле. То есть, в предприятии работа должна быть реорганизована так, чтобы рядом находились не более двух человек. Это относится и к заведениям общественного питания. Министр добавила, что владельцы кафе и ресторанов отвечают за то, чтобы посетители соблюдали новые правила. За несоблюдение штрафовать будут владельцев.

В свою очередь, Кариньш сообщил, что правительство в ближайшее время планирует пересмотреть размеры административных штрафов за несоблюдение ограничений во время чрезвычайной ситуации. "Мы примем довольно большие штрафы за несоблюдение правил", - предупредил премьер-министр Латвии. Скорее всего, новые штрафы будут установлены на следующей неделе.

Правила будут действовать до окончания режима чрезвычайной ситуации.