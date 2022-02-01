Больше медиков, искусствоведов и математиков. Какие программы обучения выбирают латвийцы?

По данным Центрального статистического управления, в настоящее время в латвийских вузах учится немногим меньше студентов, чем годом ранее, хотя при этом выросло число зачисленных в 2021/2022 учебном году выпускников школ и студентов, получивших ученую степень или квалификацию. Об этом пишет газета Diena.

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В текущем учебном году насчитывается 29 000 новых студентов, что на 1,2% больше, чем в прошлом. 52,2% поступивших начали обучение по бакалаврским программам, 24% — по магистерским, 21,8% поступили на программы уровня колледжа и еще 2% учатся в докторантуре.

Среди постоянно обучающихся больше женщин — 16,8 тыс. человек, или 57,8% от общего числа учащихся. 57% зачисленных студентов начали обучение за свой счет, а 43% поступили на бюджетные программы.

Как и в предыдущие годы, более трети или 10 500 поступивших выбрали социальные науки, бизнес и право. Почти не изменилось в этом году количество выбравших инженерные, производственные и строительные специальности — 4200, или 14,5% от общего числа.

Увеличилась доля студентов, обучающихся по программам здравоохранения и социального ухода: 4800 студентов (16,4%), что на 239 больше, чем в предыдущем году. При этом наибольший спад наблюдается на программах, связанных с обслуживанием: на них было зачислено 2000 студентов, или на 261 студента меньше, чем год назад.

Увеличился прием на программы гуманитарных наук и искусства, а также естественных наук, математики и информационных технологий — их выбрали 2300 и 3200 человек соответственно.