Больше "отказников" и натурализованных. Как с начала войны меняется число граждан Латвии?

Вторжение России в Украину изменило тенденции в численности граждан Латвии. Если за последних три года количество отказывающихся от гражданства все время падало, то в начале этого года, в сравнении с прошлым, жители чаще расставались с гражданскими паспортами. В то же время растет число желающих получить гражданство Латвии. Об этом свидетельствуют данные Департамента по делам гражданства и миграции (PMLP).

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Как отказаться от гражданства?

Гражданин Латвии, которому либо гарантировано гражданство другого государства, либо у него есть еще одно гражданство, имеет право отказаться от гражданства Латвии.

Для запуска процедуры отказа необходимо представить документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий наличие или гарантированное гражданство другого государства, а также документ, подтверждающий уплату госпошлины в размере 21,34 евро.

Заявление о выходе из латвийского гражданства может быть отклонено, если гражданин не выполнил налоговые или другие платежные обязательства перед Латвией.

Сколько в Латвии "отказников"?

Собранные PMLP данные показывают, что до 31 июля этого года от латвийского гражданства отказались 72 человека. Из них 17 сменили гражданство на немецкое, 14 — на российское и 11 — на нидерландское.

При этом данные за последних три года показывают, что все меньше и меньше людей отказывались от латвийского гражданства.

Со временем изменилась и география стран, на гражданство которых претендуют бывшие латвийцы. В 2019 году в тройку самых популярных стран входили Россия — 61, Норвегия — 18 и Австрия — 14. В 2020 и 2021 годах ТОП-3 направлений обновился: Россия, Нидерланды и Германия.

Как принимают в граждане?

Латвийское гражданство можно получить по-разному — дети, рожденные за границей, могут получить латвийское гражданство, если оно есть хотя бы у одного из их родителей. Также латвийское гражданство можно получить путем натурализации, восстановления гражданства и другими способами.

Foto: F64

К процедуре натурализации допускаются лица, достигшие 15-летия, которые живут в Латвии не меньше последних пяти лет (допускается перерыв в год, но не за 12 месяцев до даты подачи заявления о натурализации), владеющие латышским языком на среднем уровне B1, знающие основные положения Конституции, текст государственного гимна, основы истории и культуры Латвии.

Чтобы пройти процесс натурализации, человек также должен доказать законный источник средств к существованию, подписать клятву верности Латвийской Республике, а также отказаться от прежнего гражданства.

Дети в возрасте до 15 лет могут натурализоваться вместе с родителями.

В то же время гражданство не может быть присвоено лицам, которые своим поведением или действиями представляют угрозу для Латвии, без разрешения правительства служат в вооруженных силах или военной организации другого государства, были сотрудниками служб госбезопасности, разведки или контрразведки СССР или Латвийской ССР, а также в других случаях.

Сколько людей стали гражданами?

По данным PMLP на 30 сентября, 432 человека получили латвийское гражданство путем натурализации.

Можно сделать вывод, что в этом году вырос спрос населения на латвийское гражданство — в прошлом году количество заявлений о натурализации, принятых PMLP, не превышало 60 в месяц (только в марте — 70). Зато в этом году, начиная с марта, спрос приближается к 100 заявкам в месяц.



С начала процесса натурализации - 1 февраля 1995 года - постановлением Кабинета министров 148 744 человека получили латвийское гражданство.

22 сентября этого года Сейм принял изменения в Закон об иммиграции, которые предусматривают, что постоянный вид на жительство для тех граждан России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии, действует до 1 сентября 2023 года. До этого срока граждане России должны предоставить документы, подтверждающие знание государственного языка хотя бы на базовом уровне А2.