Больше половины латвийских школьников не чувствуют себя готовыми к сдаче экзаменов

55% латвийских школьников не чувствуют себя готовыми к сдаче запланированных на май централизованных экзаменов, свидетельствуют результаты проведенного платформой Edurio опроса.

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По сравнению с прошлым годом показатель неготовности школьников к экзаменам вырос на 3 проц. пункта.

В этом году, как и в прошлом, 34% опрошенных школьников выразили среднюю готовность к централизованным экзаменам. О полной уверенности в своей готовности к экзаменам заявили 10% школьников, что на 4 проц. пункта меньше, чем в прошлом году. Авторы исследования подчеркивают, что в этом году опрос был проведен на месяц раньше, чем в прошлом.

Школьники из Риги заявили о большей готовности к экзаменам. Согласно результатам опроса, уже сейчас к ним полностью готовы 14% учеников из Риги, тогда как средний показатель по остальной части Латвии составляет 9%.

Школьники, которые заявили, что не готовы к экзаменам, указывают на низкое качество дистанционного обучения и отсутствие обратной связи от учителя.

Они отметили также технические проблемы, связанные с тем, что уроки проходят на платформе Zoom, многие школьники занимаются лежа в кровати, что отвлекает от образовательного процесса. Также ученики заявили, что для них утомительно долго сидеть за компьютером, потому что после онлайн-уроков еще нужно делать домашнее задание.

По результатам опроса, 54% школьников готовятся к централизованным экзаменам, выполняя экзаменационные задания предыдущего года, 42% — просматривают подготовленные учителем материалы, 41% — получают конкретные задания от учителя, 26% — повторяют усвоенный в предыдущие годы материал, а 25% — просматривают собственноручно подготовленные материалы.

Опрос показал, что высшее образование в Латвии планирует получать 71% учащихся государственных гимназий, 55% учащихся общеобразовательных средних школ, 52% воспитанников гимназий и 31% учащихся дистанционных средних школ. В свою очередь высшее образование за рубежом планируют получить 11% учеников государственных гимназий, 10% учеников дистанционных средних школ, 10% учеников общеобразовательных средних школ и 4% учащихся гимназий. Остальные респонденты не смогли дать точного ответа на этот вопрос.

Руководитель платформы по развитию школ Edurio Гатис Нарвайшс отметил, что тенденции этого года аналогичны прошлогодним. Согласно данным опроса, готовность школьников к централизованным экзаменам не претерпела существенных изменений. Некоторые школьники возмущены проведением экзаменов, а другие целенаправленно к ним готовятся.

В опросе Edurio приняли участие 5412 респондентов — учащиеся 12-х классов средних школ и 3-4-х курсов учреждений профессионального среднего образования.