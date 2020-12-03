Больше половины новых случаев Covid-19 приходятся на Ригу и Даугавпилс
Foto: LETA

Из обнаруженных в прошлые сутки случаев Covid-19 более 55% зарегистрировано в Риге и в Даугавпилсе, сравнительно быстро заболеваемость увеличивается также в Латгале в целом и в окрестностях Риги, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В Риге в минувшие сутки зарегистрировано 396 новых инфицированнных, в Даугавпилсе - 137, в Крустпилсском крае - 38, в Екабпилсе -26.

26 заболевших зарегистрированы в Резекне, 13 - в Резекненском крае.

В Кекавском крае за сутки выявлено 23 новых случаев Covid-19, в Марупском - 18, в Оргском - 14, в Юрмале - 13.

Кумулятивный 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии составляет 395,1 на 100 тыс. населения. В 23 самоуправлениях этот показатель выше, а в девяти самоуправлениях - выше на 50%.

Из выявленных в среду заболевших 175 находятся в возрастной группе старше 70 лет, 163 - 50-59 лет, 158 - 40-49 лет. В остальных возрастных группах заболевших меньше.

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус Даугавпилс
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