Больше половины новых случаев Covid-19 в Риге, чаще всего люди заражаются дома
Foto: LETA

На прошлой неделе жители Латвии чаще всего заражались Covid-19 дома, на работе и в медицинских учреждениях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Почти половина новых случаев Covid-19, выявленных в пятницу, приходится на Ригу, сообщает LETA.

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На прошлой неделе с 2 по 8 ноября чаще всего люди заражались коронавирусом дома - 37,4%, на работе - 23,4% и в медучреждениях - 13,5%. По сравнению с концом октября выросло число случаев, связанных с медучреждениями. Затем идет образовательные учреждения - 8,9%, центры социального ухода - 6% и частные мероприятия - 2,2%.

Из выявленных в пятницу, 13 ноября, 395 новых случаев Covid-19, 172 приходятся на Ригу. Заболеваемость в столице за две недели составляет 1955 человек. В Даугавпилсе зафиксированы 15 новых больных Covid-19, в Краславском крае 15, в Лиепае 14.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки выявлены 395 новых случаев Covid-19, пять человек умерли.

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