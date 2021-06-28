Больше половины новых случаев Covid-19 выявлено в Риге
Foto: LETA

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), из 30 случаев Covid-19, выявленных в минувшие сутки, более 60% были зарегистрированы в Риге, а в других самоуправлениях значительного числа новых случаев коронавируса выявлено не было.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В воскресенье в Риге было выявлено 19 новых случаев Covid-19, а двухнедельный кумулятивный показатель в настоящее время составляет в столице 401 случай.

Наибольшее количество заразившихся Covid-19 за последние две недели зарегистрировано в Риге - 401, в Даугавпилсе - 84, в Елгаве - 33, а в Даугавпилсском крае - 30. При этом за последние 14 дней в 24 краях не зарегистрировано ни одного нового случая Covid-19.

Расчеты агентства ЛЕТА, основанные на данных Центрального статистического управления (ЦСУ) о населении краев на начало 2021 года и данных ЦПКЗ за последние 14 дней о заболеваемости коронавирусом в самоуправлениях Латвии, показывают, что двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в настоящее время составляет в Латвии 60 случаев.

В 26 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 17 он превышен на 50%.

Если подсчитать количество случаев заболевания Covid-19 на 100 000 населения за последние 14 дней, то оно является самым высоким в Вилянском, Карсавском, Кримулдском, Даугавпилсском, Сигулдском, Иецавском, Балдонском и Прейльском крае.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей