Больше половины случаев Covid-19 в Латвии вызваны британским штаммом

Уже более половины всех случаев Covid-19 в Латвии вызваны британским штаммом коронавируса, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Если смотреть на опыт других стран, то понятно, что этот процент будет расти и дальше.
23 марта сообщалось, что британский штамм выявлен почти в половине секвенированных анализов. На прошлой неделе сообщалось о 20-25%, в начале марта — о 10%. Образцы для секвенирования генома коронавируса берутся выборочно, каждый день анализируется около сотни образцов.
Первые случаи заражения британским штаммом коронавируса были зафиксированы в конце января. Эта разновидность вируса обладает большей заразностью, кроме того, по словам председателя научного совета Латвийского биомедицинского центра Яниса Кловиньша, болезнь при нем протекает тяжелее.