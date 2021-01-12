Больше половины жителей Латвии выпивают меньше литра воды в день, каждый десятый злоупотребляет кофе

Для полноценного функционирования организма необходимо ежедневно выпивать 2 литра воды. Данные Мониторинга здоровья BENU Aptieka показывают, что свыше половины (54%) жителей Латвии ежедневно выпивают в среднем только 1 литр воды или даже меньше, и лишь каждый третий респондент (35%) ежедневно выпивает около 2 литров воды. 5% респондентов ежедневно выпивают в среднем 3 литра воды или даже больше, а 3% фактически не пьют воду.

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Результаты исследования показывают, что меньше воды пьют женщины. Среди респондентов-мужчин ежедневно в среднем 2 литра воды выпивают 40% опрошенных, а среди женщин — 31%. Если сравнивать по возрастам, то больше воды ежедневно выпивают молодые респонденты — в возрастной группе 18-24 лет в среднем 2 литра воды ежедневно выпивают 45% опрошенных, 25-34 лет — 37%, 35-44 лет — 41%, 45-54 лет — 33%, 55-63 лет — 28% и в возрасте 64-75 лет — 32%.

Семейный врач Зане Зитмане поясняет, что потребление достаточного количества воды помогает регулировать температуру тела, выводить конечные продукты обмена веществ с потом, мочой и калом, улучшать физическое самочувствие и пищеварение, а также усвоение витаминов, минералов и других важных питательных веществ. Потребление достаточного количества воды также улучшает метаболизм, помогает сбросить вес, улучшает когнитивные способности и настроение, сохраняет здоровье тканей и суставов, улучшает циркуляцию жидкости в организме, а также уменьшает вероятность развития различных заболеваний, например, камней в почках, запоров, гипертонии и инфекций мочевыводящих путей. В то же время потребление недостаточного количества воды может привести к обезвоживанию организма. При этом в легких случаях появляются жажда, сухость во рту, уменьшается количество выделяемой мочи и она становится более темной, а также снижаются трудоспособность, аппетит, могут появиться головные боли, усталость, ухудшиться состояние кожи, тканей и суставов. В более тяжелых случаях нарушается терморегуляция, учащаются дыхание, пульс, могут наступить спутанность сознания, шок, судороги, острая почечная недостаточность и даже смерть, отмечает специалист.

Взрослый должен ежедневно выпивать в среднем от 8 до 13 стаканов воды, что соответствует 2 литрам. Нужно с осторожностью употреблять кофе, подслащенные напитки, алкоголь — употребляя эти напитки, желательно пить больше жидкости.

В целом 79% жителей Латвии каждый день пьют кофе. 24% опрошенных выпивают в среднем 1 чашку кофе, 28% — 2, 15% — 3, 8% — 4, 4% — 5 и больше чашек кофе, 18% вообще ежедневно не пьют кофе, а 3% не могли дать конкретного ответа, свидетельствуют результаты Мониторинга здоровья BENU Aptieka. По словам доктора Зитмане, допустимая доза кофеина составляет до 400 мг в день, что соответствует приблизительно 4 чашкам кофе. При чрезмерном употреблении кофе или содержащих кофеин напитков могут возникнуть нарушения сна, нервозность, раздражительность, усталость, учащенное сердцебиение, мышечная дрожь и головные боли. Кофе или содержащие кофеин напитки могут также усиливать действие некоторых медикаментов. Эксперт напоминает, что кофе не рекомендуется пить вечером, так как он может вызвать и усилить нарушения сна, сбив его циклы. В результате ночью человек не может заснуть, а на следующий день чувствует сонливость и усталость.

Мониторинг здоровья проводится BENU Aptieka в сотрудничестве с центром исследований рынка и общественного мнения SKDS. В ходе исследования были опрошены 1005 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.