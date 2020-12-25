Больше трети зараженных Covid-19 в четверг — рижане
Foto: EPA/Scanpix/LETA

По обобщенным данным прошлого дня из 666 выявленных инфицированных Covid-19 больше трети задекларированы в Риге, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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За прошедшие сутки 234 из новых заражений пришлось на Ригу. Итого общее число инфицированных в столице достигло за последних две недели 4077 человек.

В Даугавпилсе зарегистрировано 66 новых больных — всего за 14 дней о втором по величине городе Латвии 1278 зараженных.

В Екабпилсе за четверг 32 новых случая — там общее число за две недели 257 жителей, в Талси — 24 заражения, за две недели — 116. В Вентспилсе — 22 новых зараженных, В Резекне и Добеле — по 19, В Валмиерском, Резекненском и Мадонском краях — по десять.

Расчеты показывают, что за последних 14 дней в Латвии выявлено по 574,7 случаев заражения на каждые 100 000 жителей. В 32 самоуправлениях этот показатель выше, а в девяти — больше на 50%.

Самая большая плотность заражения на 100 000 жителей — Иецавском крае, Даугавпилсе, Аглонском крае, Резекне, Екабпилсе, Дагде, Нерете, Крустпилсе и Саласском крае.

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