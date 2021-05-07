Больше тысячи заболевших и литовское лекарство. Главное о Covid-19 на 7 мая

Заболеваемость коронавирусом в Латвии за месяц выросла на 35%. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс грозит новыми ограничениями. Нацблок собирается следить за полицией, чтобы та лучше следила за соблюдением мер эпидемиологической безопасности 9 мая. Беларусь создала свою вакцину, а Литва — лекарство от коронавируса. Delfi обобщает главное, что нужно знать о Covid-19 на 7 мая.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1036 новых случаев Covid-19, скончались 19 человек. Число заболевших впервые перевалило за тысячу с февраля. За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 76 пациентов с Covid-19, при этом общее количество людей с коронавирусом в больницах увеличилось с 663 до 671.

С начала апреля заболеваемость выросла на 35,5% и достигла 441,2 случая на 100 000 жителей в течение двух недель. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс призывает срочно подготовить более строгие антиковидные ограничения. Их введут в случае, если заболеваемость продолжит расти.

В среднем в ЕС заболеваемость снизилась с 396 до 340, и теперь по уровню заболеваемости Латвия находится на девятом уровне в ЕС, тогда как Эстония на 12-м (заболеваемость за неделю снизилась с 446,6 до 388,3). В Литве ситуация тоже ухудшилась: она на шестом месте в ЕС, заболеваемость за неделю выросла с 540 до 576,4 случая на 100 000 жителей.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1244 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек. В Эстонии выявлено 383 новых случая, шесть человек скончались.

Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии продолжает расти, и в четверг было привито самое большое до сих пор количество людей за день — 15 549. На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 291 988 человек, процесс вакцинации завершили 68 308 человек.

С 10 мая в центрах вакцинации будет введен специальный час для пожилых людей. С 9 до 10 утра они смогут пройти вакцинацию по принципу свободной очереди без предварительной записи. Детей в Латвии пока прививать не планируется, хотя отмечается, что подростки все больше заболевают Covid-19. Но вакцины разрабатывались под взрослый организм.

Из-за пандемии 9 мая не будет проходить никаких мероприятий, за исключением шествия на 9 человек в Юрмале. В остальных городах разрешено только возложение цветов. В Риге в окрестностях парка Победы запретят парковку, закроют остановки общественного транспорта. Фракции Национального объединения и Новой консервативной партии в Рижской думе распространили совместное заявление, в котором сообщается, что их депутаты 8 и 9 мая будут "строго наблюдать за работой муниципальной полиции Риги возле памятника Победы".

Литовская компания утверждает, что создала лекарство от коронавируса. Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что в Беларуси создана своя вакцина от коронавируса. По его словам, это "живая вакцина" — вероятно, с живым ослабленным вирусом.

США больше не возражают против того, чтобы ноу-хау разработчиков вакцин от коронавируса оказалось без патентной защиты. Фармацевтические гиганты в ярости и предупреждают, что отмена патентов приведет к ненужной конкуренции за компоненты для вакцин и чревата падением качества, а следом и доверия к их разработкам.

Британцам моложе 40 лет предложат альтернативную вакцину вместо AstraZeneca из-за опасений, что она может вызывать тромбы. Британцам, у которых не было значительных побочных эффектов после первой прививки вакциной AstraZeneca, другой препарат для второго укола предлагать не будут.

Газета The New York Times сообщила о возможном браке 70 млн вакцин Johnson & Johnson. По данным газеты, сотрудники завода случайно смешали компоненты двух разных вакцин, из-за чего 15 млн доз Janssen не прошли проверку качества. Теперь "под подозрением" еще 70 миллионов доз.

Франция затягивает окончательное подписание ЕС контракта на поставку 1,8 млрд доз вакцины до 2023 года с американской компанией Pfizer и ее партнером, немецкой фирмой BioNTech. Париж, по-видимому, стремится перевести во Францию производственные мощности для выпуска препарата.

Таллиннская скорая помощь планирует уволить работников, непривитых от коронавируса, если они в ближайшее время не пройдут вакцинацию. Трудовая инспекция подтверждает, что это законно.

18 из 20 стран с наиболее высокой смертностью от коронавируса — это бывшие советские республики и страны соцлагеря, показывает исследование. Самый высокий показатель в мире — в Азербайджане.