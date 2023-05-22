Больше велодорожек: столицу и пригород свяжут три новых маршрута

Комитет городского развития Рижской думы поддержал создание трех новых велосипедных маршрутов между Ригой и Пиньки, Ульброкой и Кекавой. На эти цели планируется привлечь 21,2 миллиона евро из Фонда механизма восстановления и устойчивости Европейского Союза, сообщает LETA.

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Общая стоимость проекта составляет 25,6 млн евро. 4,5 млн евро из этой суммы будет готова покрыть Рига. Партнерами проекта выступили Рижский регион планирования, самоуправления Марупе, Адажи, Кекавы и Ропажского края.

В сторону Улброки планируется построить около 5,4 км велосипедной дорожки, до Кекавы - около 4,1 км, до Пиньки — 7,1 км. Рижская дума намерена разрабатывать только те участки, что находятся на административной территории самоуправления.

Как сообщалось, началась подача проектов по созданию велосипедных маршрутов в пяти приоритетных коридорах Рижского района. На развитие велосипедной инфраструктуры предусмотрено финансирование из фонда восстановления на общую сумму в размере 34,5 млн евро.

Проекты принимаются до 31 июля этого года.

Велосипедные маршруты планируется построить не позднее 31 мая 2026 года на маршрутах Рига-Царникава, Рига-Улброка, Рига-Кекава, Рига-Бабите-Пиньки и Рига-Марупе.